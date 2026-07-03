Carros artesanais voltam a descer a Malápia nas Festas Sanjoaninas

A Descida Mais Louca da Malápia voltou a animar S. João de Ver, em Santa Maria da Feira, como um dos momentos mais aguardados das Festas Sanjoaninas. Organizado pela Associação Malapeiros Rolantes, o evento juntou 37 carros artesanais, sem motor, movidos apenas pela gravidade e pelo impulso humano, num percurso de 1,8 quilómetros cheio de obstáculos criativos.

Este ano, a organização reforçou a componente de segurança e introduziu novos obstáculos e atrações, garantindo maior diversão para participantes e público. Com entrada gratuita, a iniciativa envolveu cerca de 190 pessoas, entre organização, participantes e equipas de segurança.