Tradições Populares deram palco ao folclore na Feira

Santa Maria da Feira recebeu, no passado dia 27 de junho, o XXIII Encontro de Tradições Populares, uma iniciativa dedicada à valorização da cultura popular, da música, da dança e das raízes etnográficas portuguesas. O evento decorreu no Pátio do Arquivo Municipal, em Santa Maria da Feira, e juntou vários grupos folclóricos de diferentes regiões do país.

Participaram o Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira, de Santa Maria da Feira, o Rancho Folclórico de Escalos de Cima, de Castelo Branco, o Rancho Folclórico Cantarinhas de Barro, de Mafra, o Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria, de Vila Nova de Famalicão, e o Rancho Etnográfico Santa Maria de Touguinha, de Vila do Conde.

A iniciativa voltou a afirmar-se como um momento de preservação e divulgação das tradições populares, dando destaque aos trajes, cantares, danças e vivências que fazem parte da identidade cultural portuguesa.

Organizado pela Associação Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira, o encontro contou com o apoio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, e do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa.