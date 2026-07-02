Associação de Apoio Social de Sanfins comemorou 35 anos ao serviço da comunidade

No passado dia 24 de junho de 2026, a Associação de Apoio Social de Sanfins assinalou com alegria o seu 35.º aniversário, numa celebração que reuniu utentes, familiares e colaboradores.

A comemoração decorreu num ambiente de convívio, partilha e animação, proporcionando momentos especiais para todos os presentes. A tarde contou com a atuação do Grupo de Cavaquinhos do Centro Cívico de Guisande, que brindou os participantes com uma agradável animação musical, contribuindo para tornar esta data ainda mais memorável.

As celebrações culminaram com um lanche convívio e o tradicional partir do bolo de aniversário, simbolizando mais um ano de dedicação, compromisso e apoio à comunidade.

A Associação de Apoio Social de Sanfins agradece a todos os que fizeram parte deste momento e que, ao longo destes 35 anos, têm contribuído para a sua missão de serviço e solidariedade.