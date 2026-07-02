Universidade Sénior de Sanguedo Celebra Mais um Ano de Sucesso

No passado dia 20 de junho, a Universidade Sénior da Cruz Vermelha Portuguesa de Sanguedo celebrou, juntamente com a comunidade, o encerramento de mais um ano letivo repleto de aprendizagem, dedicação e partilha.

Ao longo do ano letivo 2025/2026, os nossos alunos tiveram oportunidade de desenvolver conhecimentos e competências numa oferta formativa diversificada, que incluiu disciplinas como Inglês, Francês, Espanhol, O Meu Papel no Século XXI, Costura, Macramé, Croché, Redes Sociais, Instrumentos Musicais e Tuna.

Para assinalar este momento tão especial, os grandes protagonistas foram, naturalmente, os alunos, que apresentaram à comunidade o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano. A celebração teve como ponto alto um Encontro de Coros, realizado na Igreja Matriz de Santa Eulália, em Sanguedo, aberto a toda a população.

Este espetáculo reuniu grupos corais de âmbito nacional e internacional. Participaram nesta iniciativa a Tuna da Universidade Sénior da Cruz Vermelha Portuguesa de Sanguedo, o Coro da Universidade Sénior da Cruz Vermelha Portuguesa de Sanguedo, o Coro da Universidade Sénior de Espinho, o Orfeão da Universidade Sénior Rotary de Valongo e o Coro Senior Campus Vigo.

Paralelamente ao concerto, os visitantes puderam ainda apreciar uma exposição de trabalhos de artesanato, nomeadamente de pintura e macramé, realizados pelos alunos da Universidade Sénior de Sanguedo ao longo do ano letivo, evidenciando a criatividade, o empenho e a evolução alcançada nas diferentes áreas de aprendizagem.

O evento contou com uma excelente adesão por parte da comunidade, que marcou presença para celebrar mais um ciclo concluído com sucesso, num ambiente de alegria, música, partilha e proximidade.

O próximo ano letivo está já em preparação, contando com novas atividades, projetos e desafios que continuarão a promover a aprendizagem ao longo da vida, a vertente social e o envelhecimento ativo.

As inscrições para o próximo ano letivo já se encontram abertas.

Para mais informações e/ou inscrições, contacte a Secretaria da Delegação de Sanguedo da Cruz Vermelha Portuguesa: