Encontro Nacional dos ASPAS em Santa Maria da Feira Fortalece Laços de Amizade

Cumprindo uma tradição profundamente enraizada que se renova ano após ano, os Antigos Seminaristas Passionistas (ASPAS) realizaram o seu grande encontro nacional no passado dia 29 de maio. O evento, que desta vez teve como cenário a histórica cidade de Santa Maria da Feira, afirmou-se como um momento de enorme significado e elevada carga emotiva para este grupo de homens e respetivas famílias. Oriundos dos mais diversos locais, os participantes partilham uma matriz identitária comum: a vivência, os valores e a formação humana e espiritual adquiridos nos antigos Seminários Passionistas em Portugal-

O dia começou sob as condições de um excelente tempo de primavera, o que criou o ambiente ideal para o arranque do programa cultural. A comitiva, composta por largas dezenas de pessoas, participou numa enriquecedora visita guiada pelo património histórico e arquitetónico feirense. A viagem no tempo foi superiormente conduzida pelo historiador e professor universitário Roberto Carlos Reis, um profundo conhecedor da história local. O especialista guiou o grupo na descoberta da emblemática Quinta do Castelo, com a sua imponente fortaleza medieval e lendas seculares, e da Igreja Matriz de São Nicolau, onde os antigos seminaristas puderam contemplar a riqueza da arte sacra e os detalhes artísticos de um dos templos mais importantes da região.

O grupo de antigos seminaristas e familiares durante o roteiro pelo património histórico de Santa Maria da Feira, momentos antes do almoço de confraternização em Mosteirô.

Concluída a rota cultural, o programa prosseguiu para a sua vertente mais recreativa e de convívio social. O almoço de confraternização teve lugar na acolhedora Quinta do Padre Lobo, localizada em Mosteirô, concelho de Santa Maria da Feira. À mesa, num banquete marcado pela gastronomia regional e pela partilha de velhas memórias dos tempos de juventude no seminário, o ambiente foi de partilha e grande alegria.

A tarde ganhou uma envolvência ainda mais especial com um momento de animação musical inteiramente dedicado aos fados de Coimbra. A interpretação das tradicionais baladas e canções estudantis, conhecidas pela sua solenidade e romantismo, tocou o coração dos presentes. Entre guitarradas e vozes afinadas, a plateia entusiasmou-se e uniu-se em coro, num misto de celebração e daquela saudade tão característica que sempre une os antigos estudantes e seminaristas.

A impressionante moldura humana registada ao longo de todo o dia veio provar, uma vez mais, a enorme vitalidade e coesão da comunidade ASPAS. Mais do que recordar o passado, estes encontros servem para projetar o futuro e assegurar a transmissão destes laços afetivos e institucionais às novas gerações. Cientes do sucesso absoluto desta edição, os responsáveis pela organização encerraram a jornada com chave de ouro ao desvendar o segredo mais aguardado: o próximo encontro anual já está agendado e terá como cenário o deslumbrante concelho de Arcos de Valdevez, no coração do Alto Minho