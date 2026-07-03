Estátuas ganham vida em Espinho

O Largo da Câmara e o Parque João de Deus, em Espinho, receberam, no dia 28 de junho, a XXVIII edição do Encontro de Estátuas Vivas. O evento voltou a transformar o espaço público num palco ao ar livre, reunindo artistas que surpreenderam o público com interpretações criativas, expressividade e grande qualidade artística. Ao longo do dia, centenas de visitantes acompanharam as diversas performances, num ambiente de convívio e animação cultural que reforçou a importância deste encontro como uma das iniciativas de referência da programação cultural do concelho.