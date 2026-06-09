Espinho integra o Air Invictus e recebe programa exclusivo do maior evento aeronáutico realizado em Portugal

O Município de Espinho associa-se ao Air Invictus, o maior evento aeronáutico realizado em Portugal, que decorrerá entre os dias 19 e 21 de junho no Porto, Vila nova de Gaia, Matosinhos e Maia, reunindo milhares de visitantes em torno da aviação, da inovação, da tecnologia e do espetáculo aéreo.

Antes dos aviões rasgarem os céus da ribeira do Porto e V.N. de Gaia com espetáculos aéreos, acrobacias, corridas de competição, demonstrações militares, drones e tecnologia de ponta, Espinho acolhe um conjunto de iniciativas que integram a programação oficial do Air Invictus, reforçando a sua ligação histórica à aviação através do Aeródromo e do Aeroclube da Costa Verde.

Entre os dias 12 e 19 de junho, os Paços do Concelho recebem a exposição de modelos de aeromodelismo, proporcionando ao público uma viagem pelo universo da aviação em miniatura e despertando o interesse das novas gerações para esta área.

No dia 14 de junho, domingo, entre as 15h00 e as 17h00, as praias do concelho serão palco de um espetáculo único com um Fly By de acrobacia aérea, oferecendo aos residentes e visitantes uma experiência memorável junto à frente marítima de Espinho.

A programação prossegue no dia 15 de junho, com uma jornada inteiramente dedicada à aviação no Aeroclube da Costa Verde. Entre as 10h00 e as 17h00, decorrerá uma exposição de aviões vintage, dirigida aos alunos das escolas e ao público em geral, mediante marcação. Durante a manhã realiza-se ainda um workshop de aeromodelismo e, durante a tarde, uma exibição desta modalidade que alia técnica, criatividade e paixão pelo voo.

No dia da Cidade de Espinho, dia 16 de junho, pelas 10h35, os aviões vintage realizarão uma saudação aérea sobre os Paços do Concelho, num momento simbólico que assinala a participação de Espinho neste grande evento internacional.

A presença de Espinho no Air Invictus estende-se também ao evento “Eyes in the Sky”, que decorrerá entre os dias 20 e 22 de junho, na Alfândega do Porto. Este encontro reunirá especialistas, entidades públicas, empresas, investigadores e agentes ligados à aviação, à inovação tecnológica e ao setor aeroespacial, constituindo um importante fórum de debate sobre o futuro da mobilidade aérea, da sustentabilidade e das novas soluções para o espaço aéreo.

O Município de Espinho marcará presença neste espaço de reflexão e partilha de conhecimento, reforçando o seu compromisso com a inovação, a valorização das infraestruturas aeronáuticas do concelho e a criação de oportunidades de desenvolvimento económico e tecnológico. A participação no “Eyes in the Sky” representa igualmente uma oportunidade para promover Espinho junto de parceiros institucionais, investidores e entidades nacionais e internacionais ligadas ao setor da aviação.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Jorge Ratola esta associação ao Air Invictus representa uma oportunidade única para afirmar o concelho num evento de dimensão nacional e internacional. “É com enorme satisfação que Espinho se associa ao Air Invictus, um evento de excelência que promove a aviação, a inovação e a valorização do território. Estamos a falar do maior evento aeronáutico realizado em Portugal, capaz de mobilizar milhares de pessoas e projetar internacionalmente a região. A participação de Espinho neste evento permite-nos valorizar o Aeródromo e o Aeroclube da Costa Verde, dinamizar o território e proporcionar experiências únicas à população e aos visitantes.”

“Mas queremos ir mais longe. Estaremos também presentes no ‘Eyes in the Sky’, um espaço de debate e de partilha de conhecimento que reúne alguns dos principais protagonistas da aviação e da inovação tecnológica. Queremos afirmar Espinho como um concelho atento aos desafios do futuro, capaz de criar oportunidades, atrair investimento e valorizar os seus ativos estratégicos. Esta associação ao Air Invictus representa uma oportunidade excecional para promover Espinho numa escala nacional e internacional, reforçando a nossa posição como território aberto à inovação, ao conhecimento e ao desenvolvimento”, afirma o autarca.

Com uma programação diversificada e dirigida a públicos de todas as idades, a participação de Espinho no Air Invictus reforça a aposta do Município na realização e captação de eventos diferenciadores, capazes de projetar o concelho, valorizar os seus recursos e criar oportunidades para o futuro.