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Espinho integra o Air Invictus e recebe programa exclusivo do maior evento aeronáutico realizado em Portugal

O Município de Espinho associa-se ao Air Invictus, o maior evento aeronáutico realizado em Portugal, que decorrerá entre os dias 19 e 21 de junho no Porto, Vila nova de Gaia, Matosinhos e Maia, reunindo milhares de visitantes em torno da aviação, da inovação, da tecnologia e do espetáculo aéreo.

Antes dos aviões rasgarem os céus da ribeira do Porto e V.N. de Gaia com espetáculos aéreos,  acrobacias,  corridas  de  competição,  demonstrações  militares,  drones  e tecnologia  de  ponta,  Espinho  acolhe  um  conjunto  de  iniciativas  que  integram  a programação oficial do Air Invictus, reforçando a sua ligação histórica à aviação através do Aeródromo e do Aeroclube da Costa Verde.

Entre os dias 12 e 19 de junho, os Paços do Concelho recebem a exposição de modelos de aeromodelismo, proporcionando ao público uma viagem pelo universo da aviação em miniatura e despertando o interesse das novas gerações para esta área.

No dia 14 de junho, domingo, entre as 15h00 e as 17h00, as praias do concelho serão palco  de  um  espetáculo  único  com  um  Fly By  de  acrobacia  aérea,  oferecendo  aos residentes e visitantes uma experiência memorável junto à frente marítima de Espinho.

A programação prossegue no dia 15 de junho, com uma jornada inteiramente dedicada à aviação  no  Aeroclube  da  Costa  Verde.  Entre  as  10h00  e  as  17h00,  decorrerá  uma exposição  de  aviões  vintage,  dirigida  aos  alunos  das  escolas  e  ao  público  em  geral, mediante marcação. Durante a manhã realiza-se ainda um workshop de aeromodelismo e, durante a tarde, uma exibição desta modalidade que alia técnica, criatividade e paixão pelo voo.

No dia da Cidade de Espinho, dia 16 de junho, pelas 10h35, os aviões vintage realizarão uma saudação aérea sobre os Paços do Concelho, num momento simbólico que assinala a participação de Espinho neste grande evento internacional.

A presença de Espinho no Air Invictus estende-se também ao evento “Eyes in the Sky”, que decorrerá entre os dias 20 e 22 de junho, na Alfândega do Porto. Este encontro reunirá especialistas, entidades públicas, empresas, investigadores e agentes ligados à aviação, à inovação tecnológica e ao setor aeroespacial, constituindo um importante fórum de debate sobre o futuro da mobilidade aérea, da sustentabilidade e das novas soluções para o espaço aéreo.

O  Município  de  Espinho  marcará  presença  neste  espaço  de  reflexão  e  partilha  de conhecimento,  reforçando  o  seu  compromisso  com  a  inovação,  a  valorização  das infraestruturas  aeronáuticas  do  concelho  e  a  criação  de  oportunidades  de desenvolvimento  económico  e  tecnológico.  A  participação  no  “Eyes  in  the  Sky” representa  igualmente  uma  oportunidade  para  promover  Espinho  junto  de  parceiros institucionais,  investidores  e  entidades  nacionais  e  internacionais  ligadas  ao  setor  da aviação.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Jorge Ratola esta associação ao Air Invictus  representa  uma  oportunidade  única  para  afirmar  o  concelho  num  evento  de dimensão nacional e internacional. “É com enorme satisfação que Espinho se associa ao Air Invictus, um evento de excelência que promove a aviação, a inovação e a valorização do território. Estamos a falar do maior evento aeronáutico realizado em Portugal, capaz de mobilizar milhares de pessoas e projetar internacionalmente a região. A participação de  Espinho  neste  evento  permite-nos  valorizar  o  Aeródromo  e  o  Aeroclube  da  Costa Verde,  dinamizar  o  território  e  proporcionar  experiências  únicas  à  população  e  aos visitantes.”

“Mas queremos ir mais  longe. Estaremos  também presentes no ‘Eyes in the Sky’, um espaço  de  debate  e  de  partilha  de  conhecimento  que  reúne  alguns  dos principais protagonistas da aviação e da inovação tecnológica. Queremos afirmar Espinho como um concelho atento aos desafios do futuro, capaz de criar oportunidades, atrair investimento e valorizar os seus ativos estratégicos. Esta associação ao Air Invictus representa uma oportunidade excecional para promover Espinho numa escala nacional e internacional, reforçando a nossa posição como território aberto à inovação, ao conhecimento  e ao desenvolvimento”, afirma o autarca.

Com  uma  programação  diversificada  e  dirigida  a  públicos  de  todas  as  idades,  a participação de Espinho no Air Invictus reforça a aposta do Município na realização e captação de eventos diferenciadores, capazes de projetar o concelho, valorizar os seus recursos e criar oportunidades para o futuro.

 

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