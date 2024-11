Voleibol do Maceda entra a perder

Na primeira jornada da Fase Regional do Campeonato Nacional da III divisão de voleibol o CCR Maceda saiu derrotado na receção ao AAS Mamede B. O jogo ficou decidido na negra com o primeiro e terceiro set a caírem para os da casa que perderam os outros (25-21, 18-25, 25-23, 15-25, 7-15).

Jogaram pela equipa vareira: Reinaldo Gomes, José Miguel Gonçalves, Gonçalo Violas, Emanuel Costa, Diogo Camboa, Diogo Pinto, Pedro Barquinha, Simão Costa, Francisco Barra, Pedro Reis, Vasco Martins e Gabriel Lima.

No segundo jogo do campeonato o CCR Maceda, o Maceda defrontou o AR Canidelo fora de portas em partida a contar para a jornada 2 que perdeu por 3-1. Na jornada 3, a disputar no fim-de-semana de 23 e 24 de novembro, o Maceda regressa a casa onde defronta o RC Senhorens pelas 16 horas de domingo no Pavilhão de Maceda.

Foto CCR Maceda