CA Feira tem novo treinador

Depois da saída do treinador Domingos Guimarães, o Académico da Feira contratou Paulo Renato Sousa para liderar a equipa, função que o técnico já assumiu na partida a contar para a 7ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, Zona Norte/B.

O Académico da Feira foi derrotado por 4-3 pela equipa do CH Carvalhos/B, em jogo realizado na passada sexta-feira no pavilhão dos Carvalhos. Ao intervalo a equipa da casa vencia por 2-1. Na segunda parte a incerteza do resultado manteve-se até final, tendo a vitória sorrido à equipa da casa pela margem mínima de 4-3.

O Académico da Feira alinhou e marcou com Sérgio Costa, Francisco Pinto, Pedro Ferreira (2 golos), Pedro Gonçalves e Jacinto Barreira (1 golo). Jogaram ainda Dario Magro, Rui Gomes, Gabriel Santos, Álvaro Moura e Miguel Santareno. Treinador: Paulo Renato Sousa.

Na próxima jornada o Académico da Feira desloca-se ao pavilhão do HC Paço de Rei, jogo agendado para o dia 24 de Novembro às 18 horas em Vila Nova de Gaia.

Entretanto, no domingo, dia 10 de novembro, o Académico da Feira tinha sido afastado da Taça de Portugal pelo Vila Praia pelo resultado de 12-5, em jogo realizado em Vila Praia de Âncora.

