Feira Viva com 11 recordes nacionais

No fim-de-semana de 9 e 10 de novembro a natação adaptada da Feira Viva regressou à competição com a participação no Campeonato territorial de Inverno onde os fogaceiros bateram 11 recordes nacionais.

Destaque para Gabriela Guedes e Carolina Silva com três recordes, Francisco Gouveia bateu dois recordes e Francisco Pinheiro, Samuel Duarte e Rodrigo Patrício completaram os onze recordes.

Samuel Duarte foi ainda o melhor nadador S1-s14, com Rodrigo Patrício a ficar na segunda posição da mesma categoria. Adriana Gomes e Diogo Gomes foram eleitos segundos melhores nadadores do torneio na categoria S21, feminino e masculino, respetivamente.