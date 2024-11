Lavandeira e Hippyes lideram Campeonato Inatel

O Pigeirense somou a segunda vitória consecutiva no Campeonato do Inatel Grupo A, liderado pelos Hippyes que venceram em casa d’Os Arrifanenses. O ACD Lavandeira está isolado na liderança do Grupo B.

A receber o Pessegueiro, a equipa de Pigeiros venceu a partida por 2-1. Os golos da equipa da casa foram apontados por Carlos Daniel e Balona. Já do lado dos visitantes, o autor do golo foi Loureiro. Com este resultado, e aproveitando a folga da ADRC Carqueijo, o Pigeirense colou a estes últimos, agora no segundo lugar, com 6 pontos ao cabo de 3 jornadas. Quem aproveitou foi o Mosteirô FC, que assim se isolou na liderança da prova, depois de derrotar o UD Mozelos por um magro 1-0 em casa. O único golo da partida foi apontado por Vasco Pinho.

Em dérbi arrifanense, a jogar fora, os Hippyes FC foram ao terreno d’ Os Arrifanenses destronar a equipa da casa por 0-2. Num jogo em que a turma visitante colecionou mais ocasiões de golo, a justiça no marcador acabou por chegar na parte final do encontro, com dois golos de na sequência de cruzamentos a resolverem a questão. O primeiro foi apontado por Nando, após cruzamento da direita. Já o segundo teve autoria de Vitinha, a colocar a cabeça num “balão” da esquerda.

Na primeira jornada do Grupo B do campeonato do Inatel, CRC Vale e CCD Nadais vinham de posições distintas: Vale com uma derrota, Nadais com uma vitória. No último sábado, ninguém se ficou a rir: Vale 1, Nadais 1. Do lado da equipa da casa, o golo foi apontado por Gonçalo Fontes. Já do lado dos visitantes, foi Alfredo o homem do golo.

Com a conjugação de resultados nesta jornada, e embora ainda nos encontremos muito no início, o favorito ACD Lavandeira já se encontra isolado na liderança, sendo a única equipa que venceu os dois jogos até agora realizados. No terreno do AD Nariz, Castro, de penálti, deu os três pontos.

Grupo A

Estrela Azul 0-1 GD Pedorido

Pigeirense 2-1 Pessegueiro

Os Arrifanenses 0-2 Hippyes FC

Mosteirô FC 1-0 UD Mozelos

CVP Team 2-1 Leões Monte

Grupo B

Reg. Palhota 1-1 ADRAV

RS da Praça 2-1 CCD Manhôce

ADRAC Rêgo 1-3 RC Travanca

AD Nariz 0-1 Lavandeira

CRC Vale 1-1 CCD Nadais