Leoas empatam (3-3) com Futsal Campo

A jogar em casa, a equipa feminina do Lusitânia de Lourosa não foi além de um empate a 3 contra o Futsal Campo.

Após o empate a 2 na última jornada, diante da Casa do Povo do Freixo, as aurinegras prosseguiram o pecúlio de três jornadas sem perder, mas, em contrapartida, somam o segundo empate seguido.

Com este resultado, a liderança na Zona Norte passa a estar destacadamente ocupada pelo GD Árvore, que não desarmou nesta jornada e soma 6 vitórias em outros tantos jogos. O Lusitânia esta assim na segunda posição, a 7 pontos da liderança.