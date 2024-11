L. Lourosa bate (8-2) Juventude de Fiães

A jogar em casa, o Lusitânia de Lourosa consolidou a liderança no Grande Hotel Luso ao derrotar a Juventude de Fiães por 8-2.

Apesar do resultado com uma margem considerável o desmentir, a equipa lourosense até esteve a correr atrás do prejuízo por duas ocasiões na primeira parte. Pedro Sousa, aos 3′, e João Botelho, aos 16′, colocaram o Fiães em vantagem no marcador por 0-1 e 1-2, respectivamente. Nelson Coelho e Hugo Silva restabeleceram a igualdade para os aurinegros, com o 2.2 a verificar-se ao intervalo.

Na segunda parte, a formação da casa disparou no marcador e apontou 6 golos sem resposta do vizinho fianense. Hélio Brito, Nelson Coelho (por 2 vezes), Helder Ferreira (2x) e João Nunes ajudaram a compor o resultado final num robusto 8-2, que a primeira parte não fazia prever.

Na próxima jornada, o Lusitânia desloca-se ao pavilhão do Arrifanense, equipa que nesta jornada derrotou o Azagães fora de portas