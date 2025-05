André Tavares nomeado para treinador do ano

O espinhense André Tavares, treinador do Sporting Clube Espinho e atual selecionador nacional de Boccia, viu o seu empenho e mérito reconhecidos pela Confederação do Desporto de Portugal, tendo sido nomeado na categoria de Treinador do Ano.

A nomeação decorreu após a escolha de um júri que elegeu 5 de uma lista de 40 treinadores nomeados pelas respetivas federações e a decisão final será conhecida na Gala que irá realizar-se a 26 de maio, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Neste momento a votação é pública e André Tavares concorre com Rúben Amorim (futebol), Gabriel Mendes (ciclismo), Alberto Silva (natação) e Igor Sampaio (judo), podendo a votação ser efetuada até ao próximo dia 12 de maio, online, através do site da CDP.

Foto: André Tavares à frente da equipa