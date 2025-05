GD Ronda ganha no último jogo

Na última jornada do campeonato, tranquilamente na sétima posição e com a manutenção assegurada, o Grupo Desportivo ‘A Ronda’ recebeu o quarto classificado, AD Argoncilhe conseguindo uma vitória robusta por 4-1.

João Pinto abriu o marcador para a turma da casa, a AD Argoncilhe conseguiu empatar a partida, mas Vando Alves repôs a vantagem para a equipa guetinense.

Em vantagem no marcador, Paulinho um dos melhores marcadores da equipa, puxou dos galões e fez mais dois golos para o GD Ronda, fixando o resultado no 4-1 final.