Romariz com derrota no último jogo da época

A equipa do Romariz despediu-se do campeonato da I Divisão Distrital de Aveiro com uma derrota caseira, diante do Real Clube Nogueirense (1-3).

A equipa liderada por José Borges já tinha garantido a permanência (objetivo conseguido) no campeonato na jornada anterior ao vencer fora de portas a equipa do Argoncilhe.

Em relação ao jogo, na etapa inicial assistiu-se a um jogo muito equilibrado, com poucas oportunidades de golo, mas os forasteiros foram mais eficazes e marcaram (0-1).

Na segunda parte, os forasteiros estiveram em bom plano e conseguiram marcar por mais duas vezes.

A equipa da casa respondeu à altura, mas só na parte final Barreira conseguiu reduziu o marcador.