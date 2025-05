Patinagem de Lourosa tetracampeã distrital

Entre os dias 2 e 4 de maio, o Rolar Hóquei Clube de Lourosa foi o anfitrião do Campeonato Distrital de Patinagem Livre evento que ganhou pelo quarto ano consecutivo, festejando o tetracampeonato perante o seu público.

Durante três dias, as 17 atletas lourosenses lograram o quarto título consecutivo, sendo acompanhadas no pódio pelo Hóquei Clube da Mealhada e Associação Desportiva Sanjoanense.

No Campeonato Distrital de Patinagem Artística 2025 – Patinagem Livre defenderam as cores do RHC Lourosa: juniores – Beatriz Fontes, Débora Bernardes, Leonor Moreira e Matilde Pereira; juvenis – Mafalda Guerra, Leonor Cardoso e Ângela Soares; cadetes – Luana Alecrim, Luana Ferreira, Matilde Resende e Maria Lopes Santos; iniciados – Guilherme Silva, Matilde Nazaré, Alice Oliveira e Gabriela Reis; infantis – Ana Maria Ferreira e Adriana Reis.

A comandar a equipa, desde há largos anos, encontrasse a treinadora Ana Rita Strecht.

No final da prova o clube deixou agradecimentos “a todas as entidades que nos apoiaram e permitiram organizar um campeonato ambicioso, em especial a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a Junta de Freguesia de Lourosa”.