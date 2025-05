Cadinha com liderança na Taça Associação

Na quarta jornada da fase de grupos da Taça Associação o FC Cadinha recebeu a Casa do FC Porto de Argoncilhe, na manhã de domingo , no Campo de Treinos de Fiães nº2, tendo vencido por 2-1.

O Cadinha abriu o marcador de grande penalidade, a Casa do Porto empatou por Tiago silva e,. no segundo tempo, o FC Cadinha conseguiu o golo da vitória. Marcaram pela turma da casa Misa e Ivo.

Na outra partida do grupo, marcada pela despedida do atleta da União da Mata Costinha, a equipa da casa bateu o Fc Padrão por 7-1, com golos de Diogo Brandão (Gui), Fábio, Luis Costa, Hugo Tavares, Miguel Tavares e Raul Redol.

A decisão sobre os dois apurados para a meia-final fica adiada para a última jornada.