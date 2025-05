EV – Peraltafil em grande destaque

A equipa de atletismo EV-Peraltafil, de Espinho, esteve em grande atividade no passado fim-de-semana, com participações de relevo em três provas distintas, somando pódios e excelentes classificações.

Na 1.ª Corrida Malapeira, Manuel Bessa brilhou ao conquistar o 2.º lugar no escalão M50, terminando ainda na 13.ª posição da classificação geral, demonstrando uma vez mais a sua consistência competitiva.

Também em destaque esteve Vítor Santos, que participou na prova Famalicão-Joane e garantiu o 2.º lugar no pódio do escalão M45, cruzando a meta na 14.ª posição da geral.

O grande momento do fim de semana aconteceu na Meia Maratona de Cortegaça, onde a equipa esteve representada por 16 atletas, divididos entre as distâncias de 10 km e 21 km. Na prova dos 10 km, Ricardo Pereira foi o grande vencedor absoluto, cortando a meta em primeiro lugar. Marco Marques e Renato Sousa garantiram, respetivamente, a 6.ª e a 7.ª posições da geral. Ainda nesta distância, Manuel Bessa subiu ao lugar mais alto do pódio no escalão M50, enquanto Joaquim Pereira alcançou a 12.ª posição no mesmo escalão. No setor feminino, Patrícia Ferreira e Sara Pereira terminaram em 7.º e 8.º lugar no escalão Sénior, respetivamente.

Na meia maratona (21 km), Carlos Costa terminou em 8.º lugar no escalão Sénior. Paulo Pinto destacou-se ao alcançar o 2.º lugar do pódio no escalão M45. José Silva ficou em 7.º no escalão M55 e Cristiana Santos conquistou um excelente 4.º lugar no escalão F35. A equipa contou ainda com a participação dos atletas Manuel Ferreira, Rafael Jesus, Hélder Pires, Nuno David e Pedro Magalhães.