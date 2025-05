Tigres vencem em Ovar

Com a honra vareira em causa, o Sporting de Espinho foi ao Estádio Marques da Silva e entrou praticamente a ganhar. Depois de aos 3 minutos Seidi ter feito um perigoso cruzamento para ninguém, aos 5´o capitão Cunha marcou um livre e, de cabeça, o defesa central Pedro Santos inaugurou o marcador.

Aos 6’ intervenção de Leo impediu o golo do empate, com a Ovarense a arrancar para uma etapa de grande pressão, com diversas jogadas de bola parada muito perigosas.

Perto dos 20’ a saída forçada de Maurício abrandou a Ovarense, com os tigres a conseguirem sacudir a pressão vareira. Diogo Guerra com pouca bola e muito lutador e Ricardo Rodrigues, sempre muito rápido, foram criando para o Espinho. Aos 39’ um trabalho fantástico da Ovarense com Fil a servir Joseph, mas Vivas cortou de forma impecável. Os últimos minutos da primeira parte foram do Espinho, que esteve muito próximo do segundo.

No segundo tempo, o jogo começou mais cinzento e faltoso. Aos 55’, após cruzamento, Joseph cabeceou ao poste da baliza tigre e o Espinho parecia com mais dificuldades, mas aos poucos foi retomando o controle da partida. Diogo Guerra, depois de muito lutar, teve de ser substituído e com o ataque mais fresco, muito rápidos, os tigres foram forçando a Ovarense à falta. Aos 75’ Willy desceu na esquerda e cruzou para Rodrigues que rematou e fez o segundo dos visitantes. Poucos minutos depois, num contra-ataque rápido e muito bem desenhado, Rafinha chegou ao terceiro.

O Espinho foi ao Marques da Silva com uma estratégia bem definida, colocando sempre em sentido a defensiva ovarense e chegando a uma vantagem por três golos que pode ser pesada pelo que a Ovarense jogou, mas que ainda poderia ter sido alargada nos últimos minutos da partida.

Com este resultado o Espinho aproxima-se da Ovarense, mas a Florgrade ganha vantagem na liderança do campeonato.