Dércio e Carlos homenageados

Na última partida do Campeonato Grande Hotel Luso, a Novasemente ainda tinha uma pequena hipótese de conseguir assegurar a manutenção, mas perante um forte CD Arrifanense, mesmo a jogar em casa, perdeu por 2-4 e regressou à II Divisão. Os dois golos dos antenses foram apontados por João. Apesar da derrota, viveram-se momentos bonitos e emocionados ainda antes da partida com a despedida ao capitão Dércio e a Carlos Rodrigues que fizeram o seu último jogo oficial, sendo homenageados pelo GD Novasemente que fez questão de lhes agradecer o muito que deram ao futsal.

Dércio despediu-se após quatro épocas a vestir as cores dos antenses e com a faixa de capitão no braço, sendo um símbolo do clube e uma referência para os atletas mais jovens, como líder dentro e fora de campo.

Carlos Rodrigues jogou durante duas épocas pelo GD Novasemente deixando sempre tudo em campo com profissionalismo e coração.

Os responsáveis fizeram questão de sublinhar que “ambos levam com eles o nosso respeito eterno e gratidão profunda. Foram mais do que jogadores. Foram líderes, referências e exemplos para todos”.

Com a família ao lado e muitos jovens a apoiá-los na bancada os atletas ficaram com a garantia: “Esta porta nunca se fecha. Esta casa será sempre vossa”.