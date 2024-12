CA Feira perde em casa com a Escola Livre

O Académico da Feira perdeu por 2-6 com a Escola Livre de Azeméis, jogo da 9ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, Zona Norte/B, realizado no domingo à tarde no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, em Santa Maria da Feira. Ao intervalo, a equipa visitante já vencia por 1-2. Venceu com mérito a equipa da Escola Livre, mais experiente e madura. O Académico da Feira deu sempre boa réplica, lutando pelo melhor resultado possível. Para a Escola Livre marcaram João Santos 3 golos, Alfredo Nogueira, Tiago Guimarães e Luís Paulo. Árbitro: Fábio Pinho.

O Académico da Feira alinhou e marcou com Sérgio Costa, Francisco Pinto (1 golo), Pedro Ferreira, Pedro Gonçalves e Jacinto Barreira. Jogaram ainda Dário Magro (1 golo), Rui Gomes, Ricardo Fernandes, Gabriel Santos e Miguel Santareno. Treinador: Paulo Renato Sousa.

Na classificação o Académico da Feira ocupa o 10º lugar com 9 pontos. O Infante Sagres e Vila Boa do Bispo lideram a tabela com 22 pontos, seguido do Escola Livre com 21 pontos.

O próximo jogo do Académico da Feira é no dia 5 de janeiro, com uma deslocação ao pavilhão do HC Mealhada, jogo agendado para as 18,30 horas.