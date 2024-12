Feira Viva reconquista título de campeão nacional de inverno na Guarda

A equipa masculina da Feira Viva Natação Adaptada bateu a concorrência do Sporting CP e FC Porto para revalidar o título de campeã nacional de inverno no Campeonato Nacional de Inverno realizado na Guarda. Também a equipa feminina fechou a sua participação no pódio da competição, tendo alcançado o terceiro lugar nacional.

Perspetivava-se um fim-de-semana exigente para a equipa feirense que pretendia revalidar os títulos nacionais, de campeã em masculinos e vice-campeã em femininos, obtidos na época 2023/24, objetivo plenamente alcançado no primeiro caso com a revalidação do título nacional e quase atingido em femininos, com o bronze em vez da prata.

Em masculinos, após a realização de 35 provas, a Feira Viva Natação Adaptada somou 230 pontos, ficando à frente de Sporting CP (228 pontos) e FC Porto (158). Também a equipa feminina alcançou o pódio nacional tendo ficado apenas atrás da Associação Desporto Adaptado do Porto (ADADA) e do FC Porto.

Diretamente da Guarda para Santa Maria da Feira viaja também uma mão cheia de recordes nacionais alcançados pelos atletas Samuel Duarte (400m Livres PC, 100m Estilos PC e 200m Estilos PC), Rodrigo Patrício (200m Bruços PC) e Carolina Silva (200m Livres PC).

“É o culminar de um trabalho contínuo de superação e competição que realizamos todos os dias. Esta equipa orgulha Santa Maria da Feira e prova diariamente que quem sonha, trabalha e luta, conquista.”, garante Paulo Sérgio Pais, diretor-geral da empresa municipal Feira Viva Cultura e Desporto.

Depois de um fim de semana ao mais alto nível, os atletas da equipa Feira Viva Natação Adaptada foram recebidos efusivamente no Mercado de Natal de Santa Maria da Feira pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, pelo diretor-geral da Feira Viva Cultura e Desporto, Paulo Sérgio Pais, e por largas dezenas de pais e familiares.

De referir que, à semelhança da época passada, será atribuída classificação coletiva, em femininos e masculinos, após o somatório dos dois Campeonatos Nacionais, de inverno e verão, sendo os vencedores anunciados no final da última sessão do Campeonato Nacional de Verão. A Feira Viva Natação Adaptada é atualmente a equipa campeã em título masculina da época 2023/24 e vice-campeã nacional feminina.

Foto: Feira Viva