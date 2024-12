Centro Social de Milheirós de Poiares tem nova presidência

Lúcia Pinho, milheiroense de gema, assumiu presidência do Centro Social de Milheirós de Poiares, no dia 5 de Novembro, passada quinta-feira.

No início da sessão que marcou a tomada de posse de Lúcia Pinho, como nova presidente do Centro Social de Milheirós de Poiares foi dado louvor a Casimiro Loureiro pelo trabalho desenvolvido na Instituição ao longo de 32 anos.

“Serão sempre poucas as palavras para agradecer tão grande dedicação”, começou por discursar a nova presidente da Instituição, antes de se dirigir a Casimiro Loureiro pela amizade que os une.

Lúcia Pinho comprometeu-se perante todos milheiroenses presentes na cerimónia “a tudo fazer para dar continuidade ao seu legado”. A presidente agradeceu a todos os funcionários da instituição pela dedicação, entrega e “pelo suporte diário”. “É com eles que queremos continuar a contar para que esta Instituição não perca a sua identidade de trabalho social ao serviço dos nossos utentes.”

A presidente prometeu dar todo o apoio para que o Centro Social corresponda às pretensões do grande benemérito Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro. “E para isso, teremos sempre que ter como referência a nossa identidade solidária para os que mais precisam, evidenciando as nossas qualidades humanas e profissionais”, referiu.

Lúcia Pinho dirigiu-se a toda a equipa, sublinhando que a prática diária de uma IPSS tem de ter sempre como referências “a equidade, a democraticidade, a transparência, a comunidade, a complementariedade, a proatividade e a criatividade.”

Para a presidente estes são os pontos chave para o sucesso do Centro Social, bem-estar dos seus utentes, e “para sentirem-se felizes e realizados”.

A directora da instituição assumiu que existem várias situações que urgem solucionar nas instalações a nível de climatização, restauro de espaços e reposição de equipamento.

Apesar da “situação financeira da instituição estar equilibrada, os recursos disponíveis são escassos ou nulos”, para responder ao aumento do investimento necessário para dar respostas à qualidade do serviço, revelou Lúcia Pinho.

“O Centro Social está inserido numa realidade territorial em que a maioria dos utentes têm reduzidos recursos financeiros”, disse a presidente da instituição, dirigindo-se ao representante da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da Junta de Freguesia.

Por último, Lúcia Pinho, frisou que “é urgente legalizar as instalações do Centro de Dia”, e para isso é necessário ocupar e requalificar o espaço ainda ocupado pela unidade de saúde, avançou, afirmando que “é imprescindível apoio”.

“Pretendemos também criar uma comissão de obras para trabalhar em colaboração com a direção, ajudando-nos a decidir o que fazer na nossa casa mãe, programando os próximos tempos.”, concluiu Lúcia Pinho.

Vítor Marques, vereador da Ação Social, começou por dizer que as “IPSS são fundamentais para darem uma resposta de excelência à comunidade.”

O vereador garantiu que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira estará sempre disponível para colaborar com as instituições feirenses, dando nota que “irá haver alterações ao valor da participação para com as IPSS do concelho, bem como na contribuição para as obras.”

Leia o artigo na íntegra na edição nº398 do nosso jornal.