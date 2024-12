IEFP atribui certificados de participação no Campeonato Nacional das Profissões

O delegado Regional do Norte do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP), César Ferreira, entregou as medalhas de excelência e os certificados de participação aos 36 concorrentes da área de abrangência do Centro de Emprego e Formação Profissional de Entre Douro e Vouga que participaram naquela que foi a maior edição já realizada do Campeonato Nacional das Profissões.

Durante a cerimónia, César Ferreira destacou o desempenho da região Norte, que participou com a maior comitiva da edição de 2024, composta por 186 jovens, dos quais 89 foram medalhados. “Estes números são um sinal inequívoco da excelência da formação profissional na nossa região. O desafio agora é conquistar medalhas no Campeonato da Europa, em 2025, e no Campeonato do Mundo, em 2026. Temos o talento e temos de o mostrar ao mundo”, referiu.

Com esta sessão, o IEFP quis reconhecer publicamente os jovens talentos que alcançam o sucesso através da via profissionalizante. Na ocasião, Fátima Bastos, directora adjunta do Centro de Emprego e Formação Profissional de Entre Douro e Vouga, apresentou o plano estratégico para 2025-2028.

Os jovens medalhados

Leonor Silva, formanda do CEFP de Entre Douro e Vouga e concorrente na profissão de Cabeleireira, que conquistou uma Medalha de Ouro no Campeonato Nacional das Profissões, descreve a sua participação como “uma experiência inesquecível”, destacando o ambiente vivido durante o evento, bem como a aprendizagem do trabalho sob pressão.

Leandro Gonçalves, da mesma instituição e concorrente na profissão de Electricidade e Instalações, considerou a experiência “muito interessante”, sobretudo ao nível profissional.

Leia o artigo na íntegra na edição nº398 do nosso jornal.