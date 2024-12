Jantar de Natal da Rosto Solidário reúne mais de 100 pessoas numa noite de “união e partilha”

O evento teve lugar em Santa Maria da Feira, e contou com a presença de mais de 100 pessoas, incluindo sócios, doadores, parceiros (regionais, nacionais e internacionais), voluntários e trabalhadores da organização.

O seu início contou com uma calorosa recepção e um animado concurso de perguntas sobre a Rosto Solidário, proporcionando momentos de descontração e interacção entre os convidados. Foi também apresentado um vídeo que destacou as principais actividades e conquistas do último ano e a equipa que contribuiu para a concretização deste impacto positivo.

A partilha continuou, com um espaço dedicado a testemunhos emocionantes de sócios, doadores, voluntários e parceiros, que relataram experiências e histórias marcantes da sua ligação e contribuição com a organização.

O momento final do evento foi marcado pela apresentação da direcção da Rosto Solidário, seguida de um discurso inspirador do presidente, Paulo Gomes, que destacou a importância do poder das parcerias e do apoio de todos os presentes para o cumprimento da missão da organização. Sublinhou ainda a magia de um “novo olhar” para o outro (seja indivíduo, família ou organização), valorizando as suas potencialidades e capacidades na concretização de transformações positivas.

