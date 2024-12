Santa Maria da Feira com comunicação directa ao Pai Natal

97 marcos de correio distribuídos

Santa Maria da Feira já tem distribuídos, pelos estabelecimentos comerciais de todo o concelho que aderiram ao projecto Natal Presente, 97 marcos de correio mágicos. Ali podem ser depositadas as cartas dirigidas a São Nicolau que contenham desejos para esta quadra festiva. A iniciativa, para todas as idades, contempla todos aqueles que ainda acreditam na magia do Pai Natal.

No âmbito da acção Natal Presente, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em parceria com a Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria da Feira (AEF), volta a distribuir marcos de correio com o propósito de enviar pedidos de Natal para a Lapónia, casa do mais famoso homem de barbas brancas.

Para além de concorrer para o ambiente mágico que se vive durante este mês, sobretudo para os mais pequenos, a iniciativa pretende dinamizar o comércio tradicional de Santa Maria da Feira, associando-lhes mais motivos de atractividade e envolvendo-o no espírito acolhedor e festivo desta quadra.

Depois de depositada nos marcos mágicos, a correspondência segue viagem até à casa do Pai Natal, onde ele e os diligentes elfos tratam da aguardada resposta. Não esquecer uma avaliação prévia do comportamento tido durante todo o ano. Será que os desejos vão concretizar-se?

Leia o artigo na íntegra na edição nº398 do nosso jornal.