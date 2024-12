Nossa Senhora da Conceição em Fiães

O último fim de semana foi animado na cidade de Fiães. As festas em honra de Nossa Senhora da Conceição decorrem até hoje, dia 8.

No sábado, abriu o mercado de natal no Largo de São Domingos, e teve também lugar o descerramento da placa evocativa dos 240 anos da Capela de Nossa Senhora da Conceição. O dia de ontem contou com a escolha do melhor doce de 2025, um desfile de motas, concertos de Lean Cruz e DJ Renato C, bem como a procissão de velas da Igreja Paroquial à Capela.

