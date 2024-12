Futebol sem idade em Santa Maria da Feira

A Associação de Futebol de Aveiro organizou o o 3.º Encontro Distrital de walking football, com o apoio do Município de Santa Maria da Feira, em São João de Ver.

Sendo um cliché, costuma dizer-se que a idade é apenas um número, um mero registo sem qualquer vinculação. Foi a partir desse mote que se realizou na última terça-feira, no Complexo do Ervedal, o 3.º Encontro Distrital de walking football, organizado pela Associação de Futebol de Aveiro e apoiado pelo Município de Santa Maria da Feira e pelo SC São João de Ver. O encontro contou com a representação institucional do presidente da AFA, José Neves Coelho, e do presidente da Câmara Municipal, Amadeu Albergaria.

Juntaram-se pela manhã, com o sol encoberto, nove equipas que disputaram breves partidas entre si, arbitradas por elementos da AFA. 3 equipas da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, uma da CM Espinho, SC Esmoriz, Salesianos de Arouca, Taboeira e Mealhada (2 equipas) foram as formações participantes desta edição.

O walking football é uma versão de futebol em que não é permitido correr. É disputado num campo com as dimensões de futsal, entre 2 equipas de 5 jogadores cada, em que não existe guarda-redes. As balizas têm 3 metros por 1, a bola é de futsal, os jogadores estão impossibilitados de dar mais do que 3 toques consecutivos na bola e esta não pode subir mais do que a altura da cintura. Os golos apenas são válidos quando obtidos dentro da área de penálti.