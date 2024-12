Ronda ganha fora (0-1)

Depois de uma pausa de uma semana, o GD Ronda voltou à ação na tarde de sábado, para enfrentar o Real Clube Nogueirense no Complexo Desportivo de Minas do Pintor, em Nogueira do Cravo.

Motivados pela excelente vitória por 1-4 em casa frente ao ADE Rui Dolores, os guetinenses mostraram-se focados e bastou um golo de Elias Filipe para conseguirem preciosos três pontos.

Com esta vitória, os guetinenses mantêm-se bem posicionados a meio da tabela classificativa com 11 pontos, mas uma diferença pontual reduzida dos primeiros lugares, antes da receção ao terceiro classificado, na próxima semana, em Guetim. A partida está marcada para as 15.30 horas do feriado de 8 de dezembro.