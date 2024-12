Romariz infeliz na finalização

A equipa do Romariz acabou por sair derrotada em casa por 1-3, num jogo em que foi tremendamente ineficaz.

Na etapa inicial, a equipa liderada por José Borges entrou de rompante e cedo criou perigo em lances de bola parada.

A equipa do S. Roque respondia a espaços e inaugurou o marcador na conversão de um pontapé de canto. Ao intervalo a vantagem dos forasteiros era muito injusta.

No inicio da etapa complementar, os forasteiros fizeram o segundo golo logo no primeiro minuto, num remate forte do “meio dar rua”. A equipa da casa reagiu de pronto e com boas oportunidades de golo. A meio desta segunda parte o Romariz reduziu para 1-2, com o golo apontado por intermédio de Xavi, mas faltava acerto no último terço do terreno.

Nos descontos finais, os forasteiros fizeram o terceiro golo e sentenciaram a partida.