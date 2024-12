Defesa ao ataque dá vitória (2-1) ao Relâmpago

O Relâmpago Nogueirense venceu em casa o AC Cucujães por 2-1 e prossegue a caminhada tranquila no campeonato.

O resultado final ficou feito ainda durante a primeira meia hora. Aos 18′, Diogo Gouveia fez o 1-0: grande iniciativa de Miguel Mendes pela direita, com a bola a ressaltar para o camisola 6 rematar frouxo, com uma grande ajuda do guarda-redes adversário. A resposta chegou aos 26′: Buraco a meio campo aproveitado com uma felina desmarcação de Jonathan Oliveira (finge o apoio frontal e corta nas costas), a assistir Diogo Tavares, que só teve de encostar. Aos 32′, Afonso Resende compôs o 2-1 final: novamente Miguel Mendes a fugir pelo flanco direito, ganhando a linha de fundo e cruzando para o defesa, que respondeu forte e rasteiro.

Até final, os visitantes ainda ameaçaram com cruzamentos perigosos e bolas paradas. Na melhor ocasião para o empate, Nuno Rocha isolado, assistido por Mica, atirou ligeiramente ao lado.