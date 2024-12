Casa do Porto aplica goleada em casa

Na sexta jornada da Liga Caracal destaque para a goleada por 6-0 imposta pela Casa do Porto de Argoncilhe à equipa dos Canários Bustelo.

Marcaram pela equipa fogaceira Pedro Silva que bisou na partida, assim como Loureiro, Almeida, Paulo Mota e Carlos, num jogo com sentido único. Com esta vitória a Casa do Porto iguala pontualmente os Canários, instalando-se no meio da tabela.

Referência ainda para o empate entre primeiro e segundo classificados. União da Mata e Juventus Pedroso empataram a três bolas, o que permitiu ao Real Recarei, com uma goleada sólida frente ao UC Cruzeiro, isolar-se na liderança, em vésperas de se deslocar a casa do União da Mata, numa partida marcada para domingo, às 10 horas, em Lamas.