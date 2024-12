Golos decisivos no Inatel de Aveiro

No Inatel de Aveiro, Pigeirense goleou no Grupo A e Migel’zinhu do Nadais resolveu no Grupo B (jogo na foto).

Na quarta jornada do Grupo A da Liga de Futebol Inatel – Aveiro destaque para a goleada obtida pelo Pigeirense em casa na receção ao UD Mozelos. Na partida disputada em Pigeiros na tarde de sábado a equipa da casa foi convincente e ao intervalo vencia pela diferença mínima, com golo de Vitinha. Na segunda parte a vantagem foi reforçada com Henrique e Marcelinho a fazerem abanar aas redes mozelenses.

Referência ainda nesta jornada para os empates a uma bola em dois dérbis fogaceiros e para a vitória alcançada pelos Arrifanenses na deslocação a Pedorido, com golos de Alcindo e Vasco Cunha.

Na terceira jornada do Grupo B da Liga de Futebol Inatel – Aveiro, Miguel’zinhu resolveu e o CCD Nadais ganhou pela diferença mínima na receção ao AD Nariz. Referência ainda para a vitória do Manhôce em casa perante o Reguenga Palhota por 2-1, com dois golos de Serginho. Paco marcou pelos visitantes que com a derrota caíram várias posições na tabela. A ADRAV goleou.