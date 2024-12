União de Lamas marca passo na 10.ª jornada

Na 10.ª jornada do Campeonato de Portugal, em casa, com uma boa moldura humana, os adeptos do União de Lamas viram os seus jogadores saírem derrotados por 0-3 contra o Leça FC, cada vez mais líder isolado deste campeonato.

A equipa orientada por Zé Paulo até dispôs da primeira ocasião de golo, mas foi literalmente no primeiro remate que os visitantes chegaram à vantagem, pelo colombiano Santiago Hernández. O possante avançado voltaria a fazer estragos no final da primeira parte ao apontar o seu segundo golo. Com dois golos sofridos em alturas cruciais, caberia ao técnico operar algumas mudanças para o segundo tempo.

Zé Paulo acabou por ir colocando mais jogadores de vocação ofensiva, e com isso acabou por dominar a posse da bola, mas sem conseguir um golo que fizesse a equipa reentrar na discussão. Ainda assim, a equipa mostrou algumas dificuldades em acertar as marcações e os posicionamentos, e ainda a disputa das segundas bolas.

Numa transição rápida, já perto do final do jogo, Pedro Pauleta, que tinha entrado cinco minutos antes, fez o seu segundo golo esta temporada.

Com a conjugação de resultados, o União deixou ao 4.º posto, mas em igualdade pontual com o Cinfães.