Lobão sofre empate injusto

Num jogo bastante disputado, a equipa do Lobão merecia claramente a vitória, mas sofreu o empate no fim da partida.

Na etapa inicial assistiu-se a um bom jogo, praticado por ambas as equipas. A equipa da casa até dispunha de maior tempo de posse de bola, mas a equipa do Vista Alegre respondia à altura e com perigo. Os forasteiros inauguraram o marcador aos 14′ minutos, com um excelente remate cruzado de Pedro Mano. A partir do golo sofrido, os lobonenses assumiram quase por completo o jogo e em cinco minutos conquistaram três soberanas ocasiões de golo, valeu as grandes defesas do guardião Henrique. Em cima do intervalo, um bom cruzamento na esquerda do ataque lobonense e nas alturas Zé António cabeceou para o fundo da baliza.

Na etapa complementar, a equipa da casa entrou de rompante e cedo criou perigo. Aos 57′ minutos e num livre direto de Leo, os lobonenses ficam pela primeira vez na frente do marcador. Os forasteiros acusaram um bocado o golo sofrido e só conseguiam responder em transições rápidas para o ataque. Os lobonenses responderam com boas ocasiões de golo. Ajala rematou do “meio da rua” e a bola saiu rente à trave. Volvidos sete minuto e Nuno Rocha rematou ao poste. Aos 88′ minutos e num rápido contra-ataque, Cotonete fez o golo do empate. Nos descontos, Zé António fez um chapéu que saiu ligeiramente por cima da trave.