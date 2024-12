Leões mantêm-se vitoriosos

Numa partida que se esperava tranquila, o Lusitânia de Lourosa teve alguma dificuldade em impor o seu jogo e levar de vencida o Arsenal Canelas, ainda assim o resultado final foi uma vitória por dois golos sem resposta, resultado que permite aos leões manterem a liderança isolada no Campeonato Grande Hotel Luso sem qualquer derrota.

Na partida disputada na tarde de sábado em Lourosa, os lusitanistas marcaram na primeira parte por Nelson Coelho e reforçaram a vantagem na segunda por Paulo Vigário, melhor marcador da equipa e da elite do futsal de Aveiro até ao momento.

Na jornada desta semana, destaque ainda para as vitórias do CD Arrifanense e do FC Mozelos que se isolou em segundo, aproveitando o empate do Barcouço com a Juventude de Fiães. Destaque para o dérbi do próximo sábado com a receção da Juventude de Fiães ao Mozelos em partida disputada pelas 18 horas de sábado em Gião.

Meninas passam na Taça

Na 3ª eliminatória da Taça de Portugal Feminina de Futsal Placard, domingo disputaram-se a maioria dos jogos da série norte e sul, com o Lusitânia de Lourosa a receber o Futsal Campo, com quem empatou recentemente a três bolas para o campeonato.

Para a Taça, a história foi diferente e as leoas não permitiram qualquer dúvida, vencendo por seis golos sem resposta, já estando a vencer por quatro ao intervalo. Na primeira parte marcaram Inês Oliveira, Raquel Vasco, Daniela Moreira e Sara Costa. Na segunda parte, Chloé Lopes fez o quinto golo e Raquel Vasco bisou na partida.

Entretanto, no sábado decorreram quatro jogos desta prova, destacando-se a vitória do São João de Ver em casa da Académica de Coimbra por 2-0, com dois golos logo no início do jogo. Filipa Leite marcou aos 2 minutos e Ana Cardoso aos 8′.