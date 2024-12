Pouco futebol no empate entre Lourosa e Varzim

Em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga 3, Lusitânia de Lourosa e Varzim empataram sem golos. Numa partida muito intensa e muito disputada, nenhum dos coletivos conseguiu assumir os riscos necessários para a conquista dos três pontos.

Com pouco tempo útil, muitas faltas e várias paragens no encontro, é possível resumir o perigo junto das balizas a dois lances, repartidos pelas duas equipas. Para a equipa da casa, perto da hora de jogo, Avto apareceu sozinho junto da marca de penálti, porém, rematou muito por cima, com condições para fazer muito melhor. Na resposta, Cláudio Araújo não conseguiu ultrapassar a muralha chamada Guilherme Cioletti.

Para além dos dois lances descritos, a bola raramente rondou as balizas e não existiram mais oportunidades de golo. Assim, o jogo destacou-se sobretudo por ter tido muito pouco tempo útil, fruto de várias paragens para substituições e assistências médicas.

Com este resultado, o Varzim desce ao quatro posto em troca com a equipa B do SC Braga, enquanto os homens de Lourosa mantêm-se no sexto lugar da tabela. Na próxima jornada, há duelo com o líder Fafe, que derrotou fora de casa a Sanjoanense por 0-1 e vai com três vitórias seguidas.