Isís Matos vice-campeã em Veneza

Isis Rodrigues Matos, atleta residente em Santa Maria de Lamas, em representação do seu clube Karate Shotokan de Vila das Aves, depois de ter conquistado a Youth League de Cancun, México, em Kumite Cadetes Femininos -47 kg conseguiu nova conquista internacional, sagrando-se desta feita Vice-Campeã na Youth League de Veneza, Itália, no seu escalão.

O torneio realizou-se entre os dias 4 e 8 de dezembro, no Pavilhão Pala Turismo de Jesolo, Veneza e contou com a presença de 3663 karatecas em representação de 79 países.

Com este resultado, a karateca lamacense ocupa novamente o 7.º lugar do ranking mundial da World Karate Federation, no escalão indicado.

Presentemente, a jovem encontra-se a preparar a Taça de Portugal de Karate de Cadetes, Juniores e Seniores, que se realizará nos dias 21 e 22 de dezembro, no Pavilhão Municipal do Entroncamento.