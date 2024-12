AFIS/Ovar comemora 46 anos

No dia 8 de dezembro o AFIS/Ovar comemorou 46 anos de existência, aproveitando a ocasião para homenagear quatro dos seus sócios fundadores.

O evento teve início nas instalações do clube com uma cerimónia em que se homenageou João António Tavares, Manuel Ramos, António Saramago e João Teixeira “pela sua dedicação e amor ao clube” e onde marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva e o representante da União de Freguesias de Ovar, Jorge Maia.

Após a cerimónia protocolar, celebrou-se o aniversário com o tradicional convívio entre atletas, treinadores, dirigentes e elementos da comissão coordenadora da Meia Maratona “Cidade de Ovar”.