Stop vence em Paços

O UC Cruzeiro somou a terceira derrota seguida na Liga Caracal, a segunda com uma goleada por seis dígitos. Em casa, contra o Stop FC, a formação de Paços de Brandão criou algumas oportunidades, inclusive dispôs de uma grande penalidade, mas acabou por não conseguir marcar (0-6).

A superioridade dos visitantes foi notória, entrando no jogo com o objectivo de rapidamente o resolver. E assim foi, com o 0-3 à ida para o intervalo.

No segundo tempo, o Stop FC apontou mais três golos e ainda viu o seu guarda-redes fazer uma grande parada a um penálti. Na parte final, a agressividade subiu, com alguns cartões a serem distribuídos.