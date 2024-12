Vólei do Maceda com primeira vitória

Na 5ª jornada da fase regional do nacional da III divisão de voleibol, o CCR Maceda saiu vitorioso na receção ao Lousada VC, conquistando a primeira vitória da época nesta competição.

Jogaram pela equipa vareira: Gabriel Lima, Diogo Camboa, Pedro Reis, Reinaldo Gomes, Simão Costa, Francisco Barra, Treinador Bruno Costa, Gonçalo Violas, Emanuel Costa e Diogo Pinto.

No quinto jogo do campeonato (o jogo da quarta jornada com CV Aveiro foi adiado para 4 de janeiro), o CCR Maceda defrontou, ao final da tarde de sábado, o AAS Mamede B, fora de portas, em partida a contar para a jornada 6 da III Divisão Masculino 2024/2025, que perdeu por 2-3 (17-25, 25-22, 25-19, 23-25, 17-15).