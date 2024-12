Ovarense, mais madura, é líder

No jogo do campeonato até ao momento, entre primeiro e segundo classificado, a Ovarense foi a Joaquim Domingues Maia derrotar o líder SC Espinho por 0-2, e assumiu assim a dianteira da prova. A equipa de Ricardo Maia apresentou-se mais madura, com uma exibição personalizada e ferindo os tigres em duas vertentes: segundas bolas e bolas paradas. Do lado dos da casa, a equipa de Tiago Leite procurou sair a jogar e ter a posse, mas esbarrou na organização defensiva dos ovarenses. A expulsão de Filipe Leite, perto do intervalo, com uma imprudente entrada sobre Maurício, dificultou a reação.

Os golos surgiram ambos ainda no primeiro tempo: aos 3’, canto da direito superiormente cobrado por Nuno Esgueirão e Diego Tavares a cabecear à vontade na pequena área de cima para baixo. Posteriormente, o SC Espinho cresceu no jogo, mas sem incomodar verdadeiramente Renato Lopes. Aos 45’, canto de Fil e Agostinho Carvalho, de novo à vontade na pequena área, faturou (algumas responsabilidades na saída para Leo).

No segundo tempo, o SC Espinho dispôs de uma bola ao poste após desatenção defensiva. Em resposta, Tika, assistido pela direito por Morgan, falhou clamorosamente, sem oposição, perto da marca de penálti. Entre os destaques, Maurício pelo trabalho a meio-campo e Tika pelo ataque à profundidade.