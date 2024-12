Cantinho da Rambóia em vantagem

Em igualdade pontual na tabela classificativa, Cantinho da Ramboia e Juventude da Estrada encontraram-se em Paramos na tarde de sábado e a vitória sorriu aos da casa, agora instalados no topo da tabela. A primeira parte foi bastante equilibrada e sem grandes oportunidades de golo, que surgiu logo aos 3 minutos do segundo tempo, na marcação de um livre, com Tiago Leite a abrir o marcador para o Cantinho. Aos 68 minutos, num atraso mal feito da Juventude, o mesmo Tiago Leite alargou a vantagem para o Cantinho fixando o resultado no 2-0 final.

Com um início de campeonato em que as vitórias estavam a custar a aparecer, na quarta jornada a AD Guetim recebeu o Desportivo da Ponte de Anta e tirou a barriga de misérias, conquistando os seus primeiros três pontos no campeonato com uma goleada por 5-1. João Vilaverde bisou pelos da casa com os outros três golos a serem convertidos por Duarte Surpanu, José Vítor e Joel Silva. O golo do Desportivo, que ainda não pontuou esta época, foi de André Martins.

Na partida disputada ao fim da tarde de sábado, em Paramos, o Rio Largo recebeu o Bairro da Ponte de Anta obtendo a segunda vitória consecutiva no campeonato e subindo na tabela, mesmo com um jogo (da segunda jornada, perante os Leões Bairristas) ainda por disputar. Os marcadores de serviço do Rio Largo foram Rúben Neiva e João Silva. Domingo pela manhã, o Rio Largo joga em casa da Juventude da Estrada e o Bairro recebe a AD Guetim, em Cassufas.

Resultado agridoce para Quinta de Paramos e Leões Bairristas: 2-2 que não satisfaz as hostes de nenhum dos conjuntos. A Quinta não consegue voltar aos triunfos (terceiro jogo seguido sem vencer), ao passo que os Leões interrompem a série de três vitórias seguidas. O resultado fez-se antes do descanso e não mais se alterou: Ricardo bisou primeiro para a Quinta; Miguel Oliveira e Orlando repuseram a igualdade no marcador.

A partida entre Magos e Novasemente não se concluiu, tendo a equipa de arbitragem interrompido a partida a cerca de dez minutos do fim, com o resultado em 0-3 para os visitantes. Quanto ao jogo, começou com muito nervosismo e passes errados de parte a parte, até que a Novasemente tomou as rédeas e marcou por Gabriel antes do intervalo. Na segunda parte, Gabriel bisou e, logo de seguida, os Magos ameaçaram com uma bola ao poste. Rafael ainda fez o 0-3 antes do árbitro optar por enviar todos para os balneários.