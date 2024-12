Estrelas Vermelhas brilham em Anta

Com os mesmos pontos na tabela classificativa, Império de Anta e Estrelas Vermelhas encontraram-se na tarde de sábado em Cassufas, num jogo repartido, mas em que a vitória acabou por sorrir à turma visitante, que soma agora nove pontos, ao contrário do Império que desceu na tabela. Bastou um golo à turma silvaldense para obter os desejados três pontos. O marcador de serviço foi Luis Couto, que saiu do banco para dar a vitória à sua equipa. Sábado, para os Estrelas Vermelhas segue-se o Cruzeiro de Silvalde (18 horas), enquanto o Império vai a casa dos Morgados (15 horas).

Com nove pontos, o GD Outeiros encontra-se bem posicionado na tabela, ao contrário do Cruzeiro de Silvalde que esta época ainda não conseguiu vencer, embora já tenha folgado. No sábado à tarde, o Cruzeiro recebeu os vizinhos do Outeiros e embora tenha marcado por Gonçalo Alves de grande penalidade, a vitória foi dos visitantes que converteram dois golos, por Luís Silva e Eduardo Rato.

As Águias de Paramos arrancaram nos últimos minutos uma vitória por 1-2 contra o GD Idanha. Num campo pelado, os visitantes demoraram a habituar-se ao pelado e sofreram primeiro. Mas, logo de seguida, Ruben Meneses restabeleceu o empate. Podiam estar a ganhar ainda antes do intervalo com duas bolas nos ferros. Depois do descanso, mais duas bolas nos ferros e, aos 89’, o merecido golo da vitória por Nelson Maganinho.

A Lomba de Paramos perdeu com o vizinho Morgados por 0-6. Num jogo de sentido único, os visitantes foram adensando o placard.

Paulo Costa, Fábio Ferradaz, Eduardo Oliveira (por duas vezes), Adriano Miranda e Gonçalo Marques fizeram com que os números atingissem contornos de goleada.