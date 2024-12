Mariana Azevedo é vice-campeã

Entre 6 e 8 de dezembro, a Secção de Natação do SC Espinho esteve presente no Torneio Zonal de Juvenis – Zona Norte, campeonato organizado pela ANC – Associação de Natação de Coimbra, que decorreu nas Piscinas Municipais de Condeixa e onde estiveram presentes 201 nadadores em representação de 44 clubes.

O Sporting Clube de Espinho esteve presente com três nadadoras do escalão Juvenil A: Mariana Azevedo, Adriana Trindade e Beatriz Moreira. Destaque para o título de vice-campeã zonal de Mariana Azevedo nos 50m Bruços e para os dois recordes do clube batidos por Adriana Trindade.