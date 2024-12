Fim-de-semana difícil para espinhenses

Na 12ª jornada da Liga Una Seguros, que marcou o início da segunda volta da I Divisão, destaque vai para os jogos entre SC Espinho e Castêlo da Maia GC, disputado pelos 6.º e 3.º classificados, e para a receção do líder Sporting CP à sempre aguerrida AA Espinho (5.º). Ambas as partidas foram desfavoráveis para os espinhenses.

Os tigres entraram bem e venceram o primeiro set, e estiveram perto de levar o jogo à negra, mas não conseguiram travar o ímpeto do Castêlo, perdendo por 1-3 (25-20, 22-25, 20-25, 24-26).

O Sporting foi superior e venceu uma partida que poderia ter tido um desfecho mais simpático para a Académica (25-19, 25-18, 25-22).

Sábado as duas equipas espinhenses jogam fora.