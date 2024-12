EV – Peraltafil em primeiro em Oliveira de Frades

No último fim de semana, a equipa de corrida EV-Peraltafil, de Espinho, marcou presença em cinco diferentes corridas de São Silvestre.

No sábado, a equipa começou com uma vitória na São Silvestre de Oliveira de Frades. Ricardo Pereira brilhou ao conquistar o 1.º lugar na classificação geral. Ainda no sábado, na São Silvestre de Ponta Delgada, a equipa teve mais motivos para celebrar. Vítor Santos destacou-se, ao garantir o 2.º lugar no escalão M45 e o 16.º lugar na geral. Na mesma prova, Joaquim Pereira alcançou o 9.º lugar no escalão M60. Outros dois atletas da EV-Peraltafil, Nuno Pereira e Pedro Magalhães, também marcaram presença, competindo com grande empenho.

Na São Silvestre de Coimbra, a EV-Peraltafil esteve bem representada por Marco Marques, que obteve a 14.ª posição na geral, alcançando o 9.º lugar no escalão sénior.

Na São Silvestre de Gondomar, Manuel Bessa brilhou ao conquistar o 5.º lugar no escalão M45 e o 17.º lugar na geral. No domingo, o destaque foi novamente para Ricardo Pereira, que voltou a correr, desta vez na São Silvestre da Guarda, onde alcançou o 3.º lugar na classificação geral, mais uma conquista significativa que reafirma o seu grande momento de forma.