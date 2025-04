Leões vencem dérbi

Na disputa da Liga Ouro do Campeonato de Masters de Aveiro, na decisão do título de campeão, o Lusitânia de Lourosa recebeu os vizinhos do CD Feirense e venceu pela diferença mínima. No dérbi, as duas equipas entraram bem e fizeram uma primeira parte equilibrada. Na segunda parte, Bruno Ribeiro aos 68 minutos, deu os três pontos aos leões com um golo isolado.

Com este resultado, os lusitanistas mantêm a distância de dois pontos para o líder São João de Ver que também venceu.