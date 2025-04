Romariz sofre derrota (1-2) no fim

A equipa do Romariz perdeu em casa diante do São Vicente Pereira, com um golo sofrido nos últimos minutos.

Assistiu-se a um jogo com duas partes distintas. Na primeira parte, a equipa forasteira esteve em bom plano, inaugurou o marcador bem cedo e desperdiçou boas ocasiões de golo para ampliar a vantagem no marcador.

A equipa do Romariz esteve abaixo das suas reais capacidades e não conseguiu criar boas oportunidades de golo.

Na segunda parte os romarizenses vieram com outra determinação e desperdiçaram duas soberanas ocasiões de golo. Mas, aos 65′ minutos Chico fez o golo do empate. O jogo passou por uma fase equilibrada e com oportunidades de golo repartidas.

O jogo aproximava-se do fim com o empate a uma bola e já quando ninguém previa, a equipa do São Vicente Pereira marcou o golo da vitória.